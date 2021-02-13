Fahriye Evcen dekoltesini bakın nasıl kapattı abiye kıyafetiyle olay!
Fahriye Evcen, yeni bir projesi için stüdyoda çekim esnasında çektiği pozlarını Instagram'dan yayımladı. Bir ayrıntı kimsenin gözünden kaçmadı.
2019 yılında anne olmasının ardından televizyon ekranlarında görünmeyen Fahriye Evcen, son olarak ekranlara dönme kararı almıştı. Hayranlarının sosyal medyadaki yoğun baskısı ve Karan bebeğin biraz daha büyümesi derken Evcen, kendisine gelen bir teklifi sonunda kabul etti.
Şimdiye kadar Evcen'e birçok proje geldi fakat oğlunu kendisi büyütmek istediği için hiçbirine olumlu bakmadı. Ta ki bu yaza kadar. Güzel oyuncu 10 tekliften birine 'Evet' dedi.
Evcen, bir yapım şirketinin dizi anlaşmasını kabul etti. Üstelik bölüm başına oldukça yüklü bir rakama anlaştı.
Projeyi şimdilik gizli tutan Fahriye Evcen'in bölüm başı 130 bin TL alacağı öğrenildi. Evcen'in aylık kazancı 520 bin TL olacak.