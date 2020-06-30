Fahriye Evcen Burak Özçivit'e aşkını böyle haykırdı 3. yıla özel paylaşım
2017 yılında Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen, evliliklerinin 3. yılına özel sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapıp, aşkını haykırdı.
Seneler önce Çalıkuşu dizi setinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2017 yılında nikah masasına oturmuş, ikili beraberliklerini resmiyete taşımıştı. Evliliklerini geçtiğimiz sene oğulları Karan ile taçlandıran çift, şimdilerde evliliklerinin 3. yılını kutluyor.
29 Haziran 2017 yılında görkemli bir düğünle evlenen ikiliden Fahriye Evcen, 3. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabı Instagram'dan kutladı. Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit ile düğün fotoğraflarını paylaşarak aşkını haykırdı.
Evcen, Instagram hesabından paylaştığı kareye 29 Haziran 2017 tarihini not düştü ve "Love is all" diye yazdı. Yani "Aşk her şeydir.''
Burak Özçivit ise bu paylaşıma kalp emojisi ile yanıt vererek eşine olan aşkını gösterdi.