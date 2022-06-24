Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti ilk kez konuştu! İkinci bebeklerini kız mı erkek mi istiyorlar!

Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde 'Akça Hatun' karakterine hayat veren güzel oyuncu Fahriye Evcen 2017 yılında Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile dünya evine girmişti. Ünlü çift 2019 yılında Karan'la evliliklerini taçlandırmıştı. Son olarak diziden flaş bir şekilde ayrılan Evcen'den hayranlarını sevindiren haber gelmiş, Ünlü çift ikinci bebeğinin müjdesini vermişti. Şu sıralar Bodrum'da tatil yapan çift ilk kez konuştu. Kız bebek istediği konuşulan Evcen "Vatana millete hayırlı bir evlat olsun. Ben uykusuz gecelere alışkınım, stajımı Karan'la tamamladım.." dedi.