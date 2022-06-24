Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti ilk kez konuştu! İkinci bebeklerini kız mı erkek mi istiyorlar!
Uzun bir sürenin ardından ekranlara geri dönen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde 'Akça Hatun' karakterine hayat veren güzel oyuncu Fahriye Evcen 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile dünya evine girmiş, 2019 yılında Karan'ı kucaklarına almışlardı. Son olarak diziden flaş bir şekilde ayrılan Evcen'den hayranlarını sevindiren haber gelmişti. Ünlü çift ikinci bebeğinin müjdesini vermişti. Kız bebek istediği konuşulan Evcen ilk kez konuştu.
Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde 'Akça Hatun' karakterine hayat veren güzel oyuncu Fahriye Evcen 2017 yılında Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile dünya evine girmişti. Ünlü çift 2019 yılında Karan'la evliliklerini taçlandırmıştı. Son olarak diziden flaş bir şekilde ayrılan Evcen'den hayranlarını sevindiren haber gelmiş, Ünlü çift ikinci bebeğinin müjdesini vermişti. Şu sıralar Bodrum'da tatil yapan çift ilk kez konuştu. Kız bebek istediği konuşulan Evcen "Vatana millete hayırlı bir evlat olsun. Ben uykusuz gecelere alışkınım, stajımı Karan'la tamamladım.." dedi.
Uzun bir aradan sonra setlere dönen Fahriye Evcen yer aldığı diziden kısa sürede ayrılınca hayranları oldukça şaşırmıştı. 36 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu haberi hayranlarını sevince boğdu
Kız bebek istiyorlar
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti şimdilerde Bodrum'da tatilin keyfini sürüyor. Bodrum sokaklarında üstü açık arabaları ile gezintiye çıkan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftini 2. çocuk heyecanı sardı. Kız bebek istedikleri bilinen çift ilk kez konuştu.
Diziden ayrılmıştı
Uzun bir aradan sonra setlere dönen Fahriye Evcen yer aldığı diziden kısa sürede ayrılınca hayranları oldukça şaşırmıştı. Fahriye Evcen'in sonradan ortaya çıkan ayrılık sebebi ise herkesi sevince boğdu.