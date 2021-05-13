Fahriye Evcen bornozlu haliyle bayram kutlaması yaptı görenler yorum yağdırdı

Eskiden sosyal medyada bu kadar çok aktif olmayan güzel oyuncu, ekranlarda olmayı tercih etmeyince sosyal medyaya ağırlık verdi. Evcen'in sosyal medyada ise takipçi sayısı oldukça yüksek. Yaklaşık 12 milyon kişinin takip ettiği Evcen'in her paylaşımı binlerce bazen milyonlarca beğeni alıyor.