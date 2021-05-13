Fahriye Evcen bornozlu haliyle bayram kutlaması yaptı görenler yorum yağdırdı
Fahriye Evcen, Ramazan Bayramı paylaşımını bornozlu haliyle yapınca Instagram'da yer yerinden oynadı.
Uzun bir süredir dizi projesinde yer almayan Fahriye Evcen, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Televizyon ekranlarında yalnızca reklam projelerinde görülebilen Evcen, hayranlarına kendisini unutturmamak için Instagram'a çok sık paylaşım atmaya başladı.
Eskiden sosyal medyada bu kadar çok aktif olmayan güzel oyuncu, ekranlarda olmayı tercih etmeyince sosyal medyaya ağırlık verdi. Evcen'in sosyal medyada ise takipçi sayısı oldukça yüksek. Yaklaşık 12 milyon kişinin takip ettiği Evcen'in her paylaşımı binlerce bazen milyonlarca beğeni alıyor.
Fakat Evcen'in son paylaşımı eleştirilerin hedefi oldu. Koronavirüs nedeniyle tam kapanma gölgesinde geçen Ramazan Bayramı için Fahriye Evcen bir paylaşım yaptı.
Bu paylaşımını ise bornozlu bir haliyle yaptı. Evcen, bu fotoğrafının altına ''Mutlu bayramlar'' yazdı.