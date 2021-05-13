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Fahriye Evcen bornozlu haliyle bayram kutlaması yaptı görenler yorum yağdırdı

Fahriye Evcen bornozlu haliyle bayram kutlaması yaptı görenler yorum yağdırdı

Fahriye Evcen, Ramazan Bayramı paylaşımını bornozlu haliyle yapınca Instagram'da yer yerinden oynadı.

Fahriye Evcen bornozlu haliyle bayram kutlaması yaptı görenler yorum yağdırdı

Uzun bir süredir dizi projesinde yer almayan Fahriye Evcen, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Televizyon ekranlarında yalnızca reklam projelerinde görülebilen Evcen, hayranlarına kendisini unutturmamak için Instagram'a çok sık paylaşım atmaya başladı.

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Fahriye Evcen bornozlu haliyle bayram kutlaması yaptı görenler yorum yağdırdı

Eskiden sosyal medyada bu kadar çok aktif olmayan güzel oyuncu, ekranlarda olmayı tercih etmeyince sosyal medyaya ağırlık verdi. Evcen'in sosyal medyada ise takipçi sayısı oldukça yüksek. Yaklaşık 12 milyon kişinin takip ettiği Evcen'in her paylaşımı binlerce bazen milyonlarca beğeni alıyor.

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Fahriye Evcen bornozlu haliyle bayram kutlaması yaptı görenler yorum yağdırdı

Fakat Evcen'in son paylaşımı eleştirilerin hedefi oldu. Koronavirüs nedeniyle tam kapanma gölgesinde geçen Ramazan Bayramı için Fahriye Evcen bir paylaşım yaptı.

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Fahriye Evcen bornozlu haliyle bayram kutlaması yaptı görenler yorum yağdırdı

Bu paylaşımını ise bornozlu bir haliyle yaptı. Evcen, bu fotoğrafının altına ''Mutlu bayramlar'' yazdı. 

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