Fahriye Evcen beyazlar içinde paylaştı Instagram'da yer yerinden oynadı

Son günlerin yine çok konuşulan isimlerinden olan Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit, Instagram paylaşımlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Özçivit, geçtiğimiz günlerde oğlu Karan ile ilk defa fotoğraf paylaşmış ve beğenileri toplamıştı.