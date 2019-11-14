Fahriye Evcen bakın ne kadara anlaştı Tuba Büyüküstün ve Beren Saat istemedi

Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesi bulunan, dizileri kapış kapış satılan ve izlenme rekorları kıran Tuba Büyüküstün'e Ortadoğu'da etkili olacak bir reklam kampanyası için lens firması teklif götürdü. Büyüküstün, kendisine tam 2 milyon lira teklif eden markaya ise olumsuz yanıt verdi.