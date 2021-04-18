Fahriye Evcen bahçesinde poz verdi! 'Hadi yaz gelsin'
Sosyal medya hesabını koronavirüs döneminde daha aktif kullanmaya başlayan Fahriye Evcen, evinin bahçesinden paylaşım yaptı.
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, son dönemde yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Evcen, bu defa evinin bahçesinden paylaşımda bulundu.
"Hadi yaz gelsin" mesajıyla Instagram'ın hikayeler bölümünden filtreli paylaşım yapan Evcen, yine kendine hayran bıraktı. Evcen bu paylaşımın ardından evinde çekildiği kareleri yayınladı.
Güzel oyuncu, bu paylaşımını ise 'pazar modu' etiketiyle paylaşmayı tercih etti.
Evcen'in paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. Bir saat içerisinde 250 binin üzerinde beğeni aldı.