Fahriye Evcen artık eskisinden daha fit geri dönüşü muhteşem oldu

Fahriye Evcen, kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile Çalıkuşu dizisinin setinde tanıştı. İkilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. 2017 yılında ise beraberliklerini resmiyete taşıdılar. Geçtiğimiz yılın nisan ayında ise çiftin Karan adında bebekleri dünyaya geldi. Doğumun ardından ise Evcen'in kiloları, birçok kişi tarafından eleştirildi.