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Fahriye Evcen artık eskisinden daha fit geri dönüşü muhteşem oldu

Fahriye Evcen, doğum kilolarını verdi hatta eski halinden daha fit bir hale kavuştu. Sosyal medya paylaşımına yorum yağdı.

Fahriye Evcen, kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile Çalıkuşu dizisinin setinde tanıştı. İkilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. 2017 yılında ise beraberliklerini resmiyete taşıdılar. Geçtiğimiz yılın nisan ayında ise çiftin Karan adında bebekleri dünyaya geldi. Doğumun ardından ise Evcen'in kiloları, birçok kişi tarafından eleştirildi.

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Şimdilerde ise Fahriye Evcen, doğum kilolarından tamamen kurtuldu. Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı yeni paylaşımlarla da herkese bu durumu kanıtlıyor.

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Instagram hesabından son olarak bu fotoğrafları paylaşan Fahriye Evcen, 1 milyon beğeni aldı. Hayranları, Evcen'i çok özlemiş olacak ki güzel oyuncuya bir de yorum yağdı.

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Fahriye Evcen'in hayranları artık isyan etmeye başladı. Evcen'i ekranlarda görmek istediklerini dile getirdiler.

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