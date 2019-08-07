Fahriye Evcen 'annelerin hayatı' notunu düştü ev halini paylaştı! Takipçileri şaşırdı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin Nisan ayında Karan adını verdikleri bir bebekleri dünyaya gelmişti. Fahriye Evcen ilk kez ev halini paylaştı. Takipçileri şaşırdı.
2017 Yılında hayatlarını bileştiren Özçivit çifti bebekleri Karan'ın üzerine titriyorlar adeta. Önce anne ve bebek sağlığından organik beslenmeye, spordan kişisel gelişime kadar pek çok alanda donanımlı olmak için uzmanlardan yardım alıyorlar.
Bebeklerini hayatlarının merkezine alan çift şimdiden onun geleceği için endişelenmiş olacaktı ki kısa süre önce Karan'a okul baktıklarını duymuştuk.
Ünlü oyuncu hem sağlıklı olabilmek hem de doğum kilolarından kurtulmak için pilatese başladı. Kişisel gelişim, psikoloji, anne ve bebk sağlığı ile ilgili kitaplar okuyup işini şansa bırakmıyor.
Son olarak Instagram'dan bir selfie paylaşan Evcen, bir anda tüm gözleri üzerine çekti. Fahriye Evcen, fotoğrafa "Annelerin hayatı" notunu düştü. Evcen’in arka plan detayında ise Karan Bebek’in mendilleri ve kıyafetlerinin olduğu görülüyor.