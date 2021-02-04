Fahriye Evcen 10 diziden birini sonunda kabul etti rekor ücrete anlaştı yeni dizisi...
Fahriye Evcen yeni dizisi için imzayı attı. Uzun bir sürenin ardından yeniden ekranlara rekor bir ücrete geri dönmeye hazırlanıyor.
Fahriye Evcen, 2017 yılında hayatını birleştirdiği Burak Özçivit ile beraber 2019 yılında anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Ardından da ekranlara uzun bir süre ara verdi. Oğlu Karan'ı kendisi büyütmek isteyen Evcen sonunda ekranlara geri dönmeye karar verdi.
Çocuğunun bakımıyla yakından ilgilenen ve pandemi sürecinde evden çıkmamaya özen gösteren oyuncu, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönecek.
Evcen'in çalışmadığı sırada ise yapımcılar boş durmadı. Birbirinden değişik yapımlarla Evcen'in kapısını çaldılar. Fakat oğlunun biraz daha büyümesini bekleyen güzel oyuncu hiçbir projeye 'Evet' demedi. Ta ki bu yaza kadar.
Fahriye Evcen'e yazdan bu yana 10 tane dizi teklifi gitti. İçlerinden birine ise sonunda 'Evet' dedi. Evcen, bir yapım şirketinin dizi anlaşmasını kabul etti.