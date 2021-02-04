Fahriye Evcen 10 diziden birini sonunda kabul etti rekor ücrete anlaştı yeni dizisi...

Evcen'in çalışmadığı sırada ise yapımcılar boş durmadı. Birbirinden değişik yapımlarla Evcen'in kapısını çaldılar. Fakat oğlunun biraz daha büyümesini bekleyen güzel oyuncu hiçbir projeye 'Evet' demedi. Ta ki bu yaza kadar.