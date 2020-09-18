Fahrettin Koca yüzde 42 artış oldu demişti! İşte İzmir'in koronavirüs yoğunluk haritası
Koronavirüs salgınında vakaların patladığı İzmir'de vaka yoğunluk haritası vatandaşları tedirgin etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli ziyaretlerde bulunarak, pandemi döneminde İzmir’deki son durumu değerlendirmek üzere kente geldi. Bakan Koca, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduklarını açıkladı.
İşte ilçe ilçe İzmir’in koronavirüs yoğunluk haritası...
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ALİAĞA
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BALÇOVA
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