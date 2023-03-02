Fahiş kira artışı yapan yandı! Harekete geçildi: Büyük cezalar geliyor!

Satılık konutlarda ise 50 bin liradan 600 bin liraya kadar ulaşan yükselişler yaşanıyor. Hatta birçok ilde fırsatçılar müstakil arazi fiyatlarını da yükseltmiş durumda. Diyarbakır'da arazi fiyatları ikiye katlandı. Resmi rakamlara göre 500 bine yakın kişinin göç ettiği Mersin'de 7 bin liralık daireler 14 bin TL'den kiraya verilmeye başlandı.