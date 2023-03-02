Fahiş kira artışı yapan yandı! Harekete geçildi: Büyük cezalar geliyor!
Mersin, Konya, Ankara ve Diyarbakır'da göç eden depremzedelere yapılan fahiş kira artışı sonrası harekete geçildi. Fahiş kira artışları sonrası 3'lü mekanizma oluşturuldu. Savcılıkların ardından Ticaret ve Maliye yetkilileri de emlakçılarda denetime gitti.
Depremin ardından bölgedeki ailelerin göç ettiği Mersin, Konya, Ankara ve Diyarbakır gibi illerde fahiş kira artışları yapılması üzerine harekete geçildi.
SABAH'ın haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturma başlatırken, Ticaret İl Müdürlükleri ve Vergi Daireleri denetimleri sıklaştırdı. Ticaret Bakanlığı ilan siteleri üzerinden emlakçıları uyardı.
YÜZDE 50 ARTTI
Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından birçok ilde kiralık ve satılık konut fiyatları yükseldi. TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ülkenin güneydoğusundaki komşu illere ve daha batıdaki büyük şehirlere olan göç, kiraların yüzde 45'e varan oranlarda artmasına yol açtı.
Satılık konutlarda ise 50 bin liradan 600 bin liraya kadar ulaşan yükselişler yaşanıyor. Hatta birçok ilde fırsatçılar müstakil arazi fiyatlarını da yükseltmiş durumda. Diyarbakır'da arazi fiyatları ikiye katlandı. Resmi rakamlara göre 500 bine yakın kişinin göç ettiği Mersin'de 7 bin liralık daireler 14 bin TL'den kiraya verilmeye başlandı.