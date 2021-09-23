Faciaya ramak kaldı! Bolusporlu futbolcular ölümden döndü
Abant'taki kahvaltı etkinliğine giden Bolusporlu futbolcuların içinde bulunduğu otomobil bariyerlere çarptı. Ağaç kütüğü sayesinde dere yatağına devrilmekten kurtulan araçtaki Tugay Kacar, Arda Köksal ve Ensar Bilir kazayı yara almadan atlattı. İşte korkunç kazadan görüntüler
Beypiliç Boluspor Kulübü'nün Abant'taki kahvaltı etkinliğine giderken otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 futbolcu, dere yatağına devrilmekten ağaç kütüğü sayesinde kurtuldu.
Kulübün kahvaltı programına katılmak için Bolu-Abant kara yolunda seyir halinde giden Boluspor'lu futbolcu Tugay Kacar idaresindeki 06 TGY 66 plakalı otomobil, Akçaalan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Hızını alamayan otomobil, ağaç kütüğüne çarparak yol kenarındaki dere yatağına devrilmekten son anda kurtuldu.
Sürücü Kacar ile araçtaki futbolcular Arda Köksal ve Ensar Bilir, kazayı yara almadan atlattı.