Faciaya ramak kala... Doğalgaz yüklü tanker uçuruma yuvarlandı! Ekipler bölgede...

Akyaka Mahallesi girişi de güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgeye gelen AFAD ekipleri yaptıkları incelemede patlamaya neden olacak bir gaz sızıntısı bulunmadığını tespit ederken, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve karayolları ekipleri her türlü ihtimale karşı kaza bölgesinde tedbir amaçlı bekliyor.