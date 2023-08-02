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Faciaya ramak kala... Doğalgaz yüklü tanker uçuruma yuvarlandı! Ekipler bölgede...

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Faciaya ramak kala... Doğalgaz yüklü tanker uçuruma yuvarlandı! Ekipler bölgede...

MUĞLA'nın Ula ilçesi Sakar Geçidi'nde doğalgaz yüklü tanker, 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Bölgede gaz sızıntısı ihtimaline karşı önlem alındı.

Faciaya ramak kala... Doğalgaz yüklü tanker uçuruma yuvarlandı! Ekipler bölgede...

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Ula ilçesi Sakar Geçidi'ndeki son virajda 06 DFM 203 plakalı tanker sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

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Faciaya ramak kala... Doğalgaz yüklü tanker uçuruma yuvarlandı! Ekipler bölgede...

 Yaklaşık 50 metre yükseklikten Akyaka Mahallesi girişine düşen tankerin sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Faciaya ramak kala... Doğalgaz yüklü tanker uçuruma yuvarlandı! Ekipler bölgede...

Kamyonun doğalgaz yüklü olması nedeniyle sızıntı ihtimaline karşı bölgede büyük güvenlik önlemi alındı.

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Faciaya ramak kala... Doğalgaz yüklü tanker uçuruma yuvarlandı! Ekipler bölgede...

 Akyaka Mahallesi girişi de güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgeye gelen AFAD ekipleri yaptıkları incelemede patlamaya neden olacak bir gaz sızıntısı bulunmadığını tespit ederken, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve karayolları ekipleri her türlü ihtimale karşı kaza bölgesinde tedbir amaçlı bekliyor.

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