Faciadan kıl payı kurtuldular! Bahçede yaptıkları ekmekle evi ateşe verdiler

Bir süre sonra balkonda bulunan koltuk ve malzemeler tutuşarak, yanmaya başladı. Ev sahibi ve komşuların yangını görmesi üzerine, vatandaşlar yangına müdahale ederek, ateşi söndürdü. Yangın nedeniyle balkonda bulunan eşyalar ile dairede bulunan bazı halılar zarar gördü.