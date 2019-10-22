Facebook'un bünyesindeki WhatsApp’a 4 yeni güncelleme

Yeni güncelleme ile birlikte artık kullanıcılar kendini imha eden mesajları kullanabilecek. Yeni dönemde WhatsApp başlangıç ekranına kavuşacak. 'Splash Screen' olarak adlandırılan bu özellik ile uygulama ilk kez başlatıldığında, ekranda bir WhatsApp logosu belirecek.