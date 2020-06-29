Facebook yeni bir adım attı! Eski haber paylaşanları uyaracak!

Facebook'un konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz dönemde yaptığımız araştırmalar, bir makalenin güncelliğinin, insanların ne okuyacaklarına, güveneceklerine ve paylaşacaklarına karar vermelerine yardımcı olan önemli bir bağlam parçası olduğunu keşfetmemizi sağladı."



