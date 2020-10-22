Facebook Tinder'a rakip oluyor! 32 ülkede daha kullanıma sunuldu
İlk duyurusu 2018’deki F8 Geliştiriciler Konferansı kapsamında yapılan sosyal medya platformunun çöpçatanlık özelliği Facebook Dating, 32 ülkede daha kullanıma sunuldu.
Facebook daha önce TikTok ve Snapchat'e ait özellikleri platforma entegre etmesi ile gündeme gelen Facebook'un son dönemde hedefinde Tinder var. Sosyal medya devinin Tinder‘a rakip olarak geliştirdiği çöpçatanlık servisi Facebook Dating geçtiğimiz yıl ABD'de kullanıma girmişti.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Facebook Dating sonunda Avrupa'ya da açıldı. Özellik Avrupa'daki 32 ülkede daha kullanıma sunuldu.
Peki Facebook Dating nasıl çalışıyor?
Dating servisinde ilk olarak her şey ana profillerden ayrı tutuluyor. Başka bir deyişle çöpçatanlık uygulamasını kullanırken ana profilinizi kullanmak zorunda değilsiniz.
Facebook Dating'i kullanan kişiler sadece isimlerinin olduğu yeni profiller oluşturuyor ve aynı işlemi yapan diğer kullanıcıları görebiliyor.