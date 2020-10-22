Facebook Tinder'a rakip oluyor! 32 ülkede daha kullanıma sunuldu

Facebook daha önce TikTok ve Snapchat'e ait özellikleri platforma entegre etmesi ile gündeme gelen Facebook'un son dönemde hedefinde Tinder var. Sosyal medya devinin Tinder‘a rakip olarak geliştirdiği çöpçatanlık servisi Facebook Dating geçtiğimiz yıl ABD'de kullanıma girmişti.