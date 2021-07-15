Facebook skandalları ortaya çıktı! Otelde ayrılınca iz sürdü: Cinsel içerikli...
An Ugly Truth: Inside Facebook's Battle for Domination adlı kitap Facebook'ta neler olduğunu, şimdiye kadar basına yansımamış skandalları gün yüzüne çıkarıyor.
New York Times yazarları Sheera Frenkel ve Cecilia Kang, sosyal medya devi ile ilgili kapsamlı araştırmalar ve röportajlar yaparak hazırladıkları kitaplarıyla çok konuşulacak iddialar sürüyorlar. Frenkel ve Kang; Facebook yöneticileri, mevcut ve eski çalışanlar, danışmanlar ve diğerleri ile 1000 saatten fazla görüşme gerçekleştirdiler ve dikkat çekici bir kitap çıkardılar.
Kitabın en dikkat çekici bölümlerinden biri son zamanlarda kullanıcı verilerinin güvenliği ile sık sık gündeme gelen Facebook’un, çalışanlarının ihaneti ile de karşılaşmış olması. Sosyal medya platformunun mühendisleri, kişisel çıkarları için kullanıcı verilerine erişerek görevlerini kötüye kullanmışlar.
52 kişi işten çıkarıldı: Şirket; Ocak 2014 ile Ağustos 2015 arasında kullanıcı verilerini kişisel amaçlarla sömürdükleri için 52 çalışanını işten çıkarmış.
Kadının izini sürdü: Kitaba göre; bir Facebook mühendisi tatildeyken kavga ettikten sonra otel odasından ayrılan bir kadının izini sürmek için kullanıcı verilerine erişmiş.