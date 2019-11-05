Facebook logosunu değiştirdi İşte yeni logosu
Sosyal medya devi Facebook son günlerde yaşadığı skandallar sonrası logosunu değiştirdi.
Facebook'un CMO'su Antonio Lucio logonun tamamının neden büyük harflerden oluştuğunu şu sözler ile açıkladı: "Yeni marka netlik için tasarlandı ve şirket ile uygulama arasında görsel ayrım oluşturmak için özel tipografi ve büyük harf kullanımı tercih edildii."
Logo, Facebook uygulaması değil ana şirketin yeni logosu olarak gösteriliyor. Şirket, bu logoyu yakın dönemde bünyesinde bulunan Instagram ve WhatsApp içerisinde de kullanacak.
Peki diğer şirketlerin logolarını tasarlarken başvurduğu yöntemleri biliyor musunuz? İşte şirketlerin ikonik logolarının anlamları...
BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs "Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor" sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmiş oldu.
Google, bundan 4 yıl önce ikonik logosunu değiştirdiğinden beri yeni logonun tasarımsal hatalara sahip olduğu defalarca dile getirilmişti. Ancak bu tasarım o kadar basit bir hataya ev sahipliği yapamayacak bir detaya ev sahipliği yapıyor.