Facebook koronavirüsle mücadelede yeni bir önlem aldı!
Koronavirüs salgını sonrası birtakım önlemler alan teknoloji şirketlerinden Facebook, bir adım daha attı ve "zararlı" yanlış bilgilendirme içeren paylaşımları beğenen ya da paylaşanlara, "uyarı" niteliğinde bildirim göndereceğini duyurdu.
Sosyal medya platformu Facebook'tan yapılan açıklamada, platform üzerinden yeni tip corona virüsle (Covid-19) ilgili yapılan yanlış bilgilendirmeler içeren gönderileri beğenen ya da bu paylaşımlarla ilgili yorumda bulanan kullanıcılara, gelecek haftalardan itibaren uyarı bildirimleri gönderilmeye başlanacağı açıklandı.
Açıklamada, bu kullanıcıların Dünya Sağlık Örgütünün virüsle ilgili yanlış ve doğru bilgilerin yer aldığı sayfasına yönlendirileceği duyuruldu.
Sosyal medya şirketi açıklamasında, haber akışında yer alan Kovid-19 bilgi merkezinde sağlam bilgilere dayalı bilimsel makalelerin bulunduğu "Gerçekleri Öğrenmek" isimli yeni bir uygulamayı devreye sokacağını bildirdi.
Facebook, Kovid-19'la ilgili yanlış bilgi ya da iddialar içeren gönderileri, platform üzerinden siliyordu.