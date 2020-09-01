Facebook çalışanlarının aldığı maaşlar dudak uçuklattı bakın ne kadar kazanıyorlar

Son yıllarda en değerli şirketler listesinin tepesinde görmeye alıştığımız teknoloji şirketleri çalışanlarına en fazla maaşı veren firmalar listesinde de zirvede. Business Insider da bu şirketlerden biri olan Facebook'un çalışanlarına ödediği maaşı açıkladı. Facebook çalışanlarının fiyatları oldukça yüksek, işte o maaşlar...

Mühendis: 110,000 - 221,597 dolar