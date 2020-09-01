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Facebook çalışanlarının aldığı maaşlar dudak uçuklattı bakın ne kadar kazanıyorlar

Business Insider Facebook'un çalışanlarına ödediği maaşı açıkladı, duyanların dudakları uçukladı. İşte Facebook çalışanlarının yıllık maaşları...

Son yıllarda en değerli şirketler listesinin tepesinde görmeye alıştığımız teknoloji şirketleri çalışanlarına en fazla maaşı veren firmalar listesinde de zirvede. Business Insider da bu şirketlerden biri olan Facebook'un çalışanlarına ödediği maaşı açıkladı. Facebook çalışanlarının fiyatları oldukça yüksek, işte o maaşlar...

Mühendis: 110,000 - 221,597 dolar 

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Analiz departmanı ekip lideri: 155,000 dolar 

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Ürün geliştirici: 105,000 - 199,355 dolar 

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Önyüz mühendisi: 110,000 - 225,000 dolar 

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