FaceApp’te yaşlandırılan fotoğraflar ne kadar gerçekçi? Doktor açıkladı

FaceApp’te yaşlandırılan fotoğraflar ne kadar gerçekçi? Doktor açıkladı

Yaşlılık hastalıkları uzmanı Valeriy Novoselov, FaceApp uygulamasında kullanılan verilerin, bir insanın yaşlı halini belirlemek için yetersiz olduğunu söyledi.

FaceApp’te yaşlandırılan fotoğraflar ne kadar gerçekçi? Doktor açıkladı - Sayfa 1

İnsanın görünüşünü birçok faktörün etkilediğini söyleyen Novoselov, aralarından en önemli faktörlerin yaşam tarzı, duygusal hal ve genetiğin olduğunu kaydetti. Doktor, kötü alışkanlıkları olmayan bir kişinin, alkol veya sigara tüketen yaşıtına göre yaşlılıkta çok daha iyi görüneceğinin altını çizdi.

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FaceApp’te yaşlandırılan fotoğraflar ne kadar gerçekçi? Doktor açıkladı - Sayfa 2

Zvezda televizyonuna konuşan Novoselov, “Bu yüzden bu uygulama, yüzde yüz değil, en fazla yüzde 33 oranında gerçeğe uyuyor” dedi.

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FaceApp’te yaşlandırılan fotoğraflar ne kadar gerçekçi? Doktor açıkladı - Sayfa 3

Rus Wireless Lab tarafından geliştirilen FaceApp, fotoğrafları “yaşlandırma” veya “gençleştirme” ve ayrıca cinsiyeti değiştirme, yeni saç tarzını, makyaj ve dövme deneme fırsatını veriyor.

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FaceApp’te yaşlandırılan fotoğraflar ne kadar gerçekçi? Doktor açıkladı - Sayfa 4

Öte yandan son günlerin popüler yaşlandırma uygulaması FaceApp, bilgilerin çalındığı iddiasıyla kullanıcılarını korkutmuştu. Uygulamanın yetkilileri, haklarında çıkan bu iddialara sonunda yanıt verdi.

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