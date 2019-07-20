FaceApp’te yaşlandırılan fotoğraflar ne kadar gerçekçi? Doktor açıkladı

İnsanın görünüşünü birçok faktörün etkilediğini söyleyen Novoselov, aralarından en önemli faktörlerin yaşam tarzı, duygusal hal ve genetiğin olduğunu kaydetti. Doktor, kötü alışkanlıkları olmayan bir kişinin, alkol veya sigara tüketen yaşıtına göre yaşlılıkta çok daha iyi görüneceğinin altını çizdi.