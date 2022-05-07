 Fabrikadan çıktığı gibi! Tofaş Doğan SLX'e istediği fiyat dudak uçuklattı

"Aracımız 1993 model olup, 39 bin kilometrede. Bu araç 29 yaşına kadar orijinal kalmış. Tüp takılmamış. Boyası, kaportası her parçası orijinal. Benzinlik şekilde kullanılmış. Teyp bile takılmamış araç. Koltukları sıfır, hiç leke yok. Teyp ve hoparlör yok."