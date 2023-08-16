Fabrikadan çıkan Togg'lar yeni sahiplerini bekliyor
İhlas Haber Ajansı
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Geçtiğimiz gün tırlarla İstanbul'a getirilen Togg'lar, sahiplerine teslim edilmek üzere Zeytinburnu'ndaki merkezde bekliyor. Yerli otomobil için sıradaki talihlilerle iletişime geçilip uygun tarihlerde araçlarına kavuşmaları sağlanacak.
Türkiye’nin yerli otomobili Togg'un teslimatları tüm hızıyla sürüyor. Togg’un Zeytinburnu’ndaki mağazasında park halinde bulunan T10X araçlar dikkat çekti. Peş peşe sıralanan onlarca T10X araçlar, sıradaki talihlilerine teslim edilmeyi bekliyor.
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Kırmızı (Anadolu), mavi (Gemlik), bej (Kapadokya), gri (Kula) ve siyah (Oltu) renklerinde park halinde bulunan T10X araçlar, heyecanlandırdı. Park halinde mavi ve siyah renkli modellerin daha çok olduğu görüldü.
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Togg T10X için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında alınmıştı.
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