F16 için geliştirilen simülatörden ihracat fırsatı çıktı Havelsan mühendisleri geliştirdi
HAVELSAN mühendisleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçak bakım teknisyenleri, Türk Hava Kuvvetlerinin en önemli vurucu gücünü oluşturan F16 uçaklarının her zaman hazır tutulması ve bakım personelinin eğitim düzeyinin en üst seviye çıkarılması için F16 Arıza Giderme Eğitim Simülatörü geliştirdi.
HAVELSAN'da söz konusu çalışmalar, Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde yürütülüyor. Jet Uçak Sistemleri Program Müdürü Koray Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, F16 Simülatör Tedarik Projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının F16 simülatörleri konusundaki en büyük destekçisi olarak sorumluluk üstlendiklerini söyledi.
Projenin birinci aşamasında pilotların harbe hazırlık eğitimi amacıyla tam görev simülatörleri ve silah taktik eğiticileri teslim ettiklerini belirten Uyar, bu kapsamda 6 farklı ana jet üs komutanlığında 6 tam görev simülatörü ve 20 silah taktik eğiticisi ile Hava Kuvvetlerinin dünyada eşsiz bir simülatör altyapısına kavuşmasını sağladıklarını ifade etti.
Uyar, bu simülatörlerin birbirlerine bağlanmasını sağlayarak, dışarıya herhangi bir taktik resim vermeden, büyük ve kapsamlı tatbikatların simülasyon ortamında gerçekleştirilmesi için altyapı oluşturduklarını anlattı.
Projenin ikinci aşamasında ise uçak bakım teknisyenlerine yönelik eğitim çözümleri geliştirdiklerini dile getiren Uyar, şöyle konuştu:
"F16 uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türkiye'nin en büyük vurucu ve savunma güçlerinden birisi. Dolayısıyla pilotlarımızın her zaman eğitimli, tecrübeli olması ve uçaklarımızın da sürekli faal halde tutuluyor olması lazım. Projenin ikinci aşamasında arıza durumunda uçaklarımızın en kısa sürede arızalarının tespit edilip faal hale getirilmesi için gerekli olan eğitim altyapısını geliştirdik.
Bu kapsamda, uçak bakım teknisyenlerimizin uçakta meydana gelen bir arızayı en kısa sürede tespit edebilmeleri ve en kısa sürede giderebilmeleri için bir eğitim cihazı sağlıyoruz. Pilotlarımız uçuşları sırasında bir arızayla karşılaştıklarında, uçağı arızanın ön bilgileriyle beraber uçak bakım teknisyenlerine teslim etmektedirler. O andan itibaren uçak bakım teknisyenlerinden en kısa sürede o durumun hangi arızadan kaynaklandığını tespit edip gidermeleri bekleniyor. Arıza Giderme Eğitim Simülatörü bu amaçla geliştirildi. Bu simülatörü HAVELSAN mühendisleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının F16 uçaklarının arızalarıyla ilgili en önemli bilgi sahibi olan uçak bakım teknisyenleriyle beraber çalışarak geliştirdik."
Gerçek uçakta gibi...
F16'nın çok kompleks olması dolayısıyla çok miktarda arıza kökeni bulunduğuna işaret eden Uyar, uçak bakım teknisyeninin kendisine bir arıza belirtildiğinde gerçekten arızanın nereden kaynaklandığını tespit etmesinin çok uzun zaman alabildiğini söyledi.
Mürted Hava Meydan Komutanlığındaki F16 Teknik Eğitim Merkezi'nde görevli uçak bakım eğitim öğretmenleriyle simülatörü geliştirdiklerini ifade eden Uyar, "F16 arızaları içerisinde en çok karşılaşılan ve tespiti en zor arızaları uçak bakım teknisyenleriyle beraber çalışarak geliştirdik. Yaklaşık 1000 civarında arıza, Arıza Giderme Eğitim Simülatörü kapsamında simüle edilmektedir." dedi.