F-16'ları otobana indirip dünyaya şov yaptılar

F-16'ları otobana indirip dünyaya şov yaptılar

Tayvan Hava Kuvvetleri'ne bağlı 3 savaş uçağı, muhtemel bir Çin saldırısına karşı düzenlenen tatbikat sırasında ordunun gücünü ve caydırıcılığını göstermek amacıyla otobana indi.

F-16'ları otobana indirip dünyaya şov yaptılar - Sayfa 1

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, içlerinde bir F-16 da bulunan üç savaş uçağı, sabah saatlerinde Huatan bölgesindeki işlek bir otobana indi.

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F-16'ları otobana indirip dünyaya şov yaptılar - Sayfa 2

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, iniş sonrasında tekrar aynı rotayı takip ederek üslerine dönen savaş uçaklarının pilotlarını ve hava kuvvetlerini görevlerini başarıyla tamamlamalarından ötürü tebrik etti.

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F-16'ları otobana indirip dünyaya şov yaptılar - Sayfa 3

Tatbikatı "oldukça zorlu ve karmaşık" şeklinde tanımlayan Tsai, bu tip tatbikatların askeri gücü göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti. 

Tsai'nin bizzat başında bulunduğu benzer bir tatbikat, en son 2014'te yapılmıştı.

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F-16'ları otobana indirip dünyaya şov yaptılar - Sayfa 4

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin"olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. 

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