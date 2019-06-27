Ezhel'e "uyuşturucu kullanmak"tan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Ercan İpekçioğlu ve Avukatı Fuat Ekin katıldı. İpekçioğlu'nun annesi Ulya Turgut da duruşmayı izledi. İpekçioğlu, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin de 100 bin lira olduğunu söyledi. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan İpekçioğlu, Uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.