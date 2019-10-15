Ezhel 'dayanamıyorum' deyip isyan etti PKK sempatizanlığı hakkında olay açıklama
Son dönemde çıkardığı rap parçalarıyla adından söz ettiren Ezhel, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklememesinin ardından gelen tepkiler hakkında ilk kez konuştu.
Geçtiğimiz gün çıkardığı 'Wir sind Kral' adlı rap parçasıyla kısa sürede milyonlarca izlenme sayısına ulaşarak YouTube trendlerinde 1. sıraya yükselen Ezhel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla susmak istediğini, ancak daha fazla dayanamadığını belirtti.
Sosyal medyada kendisinin terör örgütü PKK’nın sempatizanı olduğuna dair tepkiler alan Ezhel, "Yaptıklarınız çok ağrıma gidiyor." diyerek şu ifadelerle hislerini dile getirdi:
Köyü basılmış biri terörist olabilir mi?
"Her gittiği yerde Türkçe Rap diye bağıran, Türkçeyi dünyaya tanıtan bir PKK sempatizanı olabilir mi? Erzincan'da köyü basılmış birisi terörist olabilir mi?"
Sizlerden iğreniyorum
"Ankara'da tüm o bombaları gören tanıdıklarını kaybeden bir Ankaralı, yurt dışının katledilmesine sevinebilir mi? Sizlerden iğreniyorum."