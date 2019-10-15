Ezhel 'dayanamıyorum' deyip isyan etti PKK sempatizanlığı hakkında olay açıklama

Geçtiğimiz gün çıkardığı 'Wir sind Kral' adlı rap parçasıyla kısa sürede milyonlarca izlenme sayısına ulaşarak YouTube trendlerinde 1. sıraya yükselen Ezhel, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla susmak istediğini, ancak daha fazla dayanamadığını belirtti.