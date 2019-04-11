Ezgi Sertel'in zor anları canlı yayında ne yapacağını şaşırdı
Star TV ekranlarında yeni bir programa başlayacak olan ünlü sunucu Ezgi Sertel, bir ineğin canlı doğumuna şahit oldu ve yaşadığı zor anlara ilginç bir tepki gösterdi.
Daha önce bir benzeri TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan gelinlerin yarıştığı program, bu sefer Ezgi Sertel'in sunuculuğu ile Star TV'de ekranlara geliyor. 4 hamarat gelinin kayınvalidesiyle dev bir çiftlikte maharetlerini göstereceği Anneler ve Gelinler’de sunuculuk yapacak olan Ezgi Sertel, daha program başlamadan gündeme oturdu.
Çekim esnasında bir ineği doğurmak için harekete geçen yarışmacılar ve Ezgi Sertel, ilginç görüntülere sahne oldu. Zorlu köy hayatına alışmaya çalışacak olan gelinlerden çok, Ezgi Sertel'in korku dolu bakışlarıyla yavru ineği anne karnından çıkarmaya çalışması kısa sürede tıklanma rekoru kırdı.
İneğin anne karnından çıkmasından sonra Ezgi Sertel'in kısa süreli şaşkınlığı ise izleyicilerin gözünden kaçmadı. Öte yandan yarışmada, doğal yaşam görevlerinde güçlerini, becerilerini ve çabukluklarını kanıtlayacak olan gelinler, mutfakta ise diğer kayınvalidelerin damaklarını şenlendirip, ödülleri toplamak için kıyasıya bir mücadele içine girecek.
15 Nisan'da ekrana gelecek olan ve uapımcılığını Karga Film’in üstlendiği Anneler ve Gelinler’in sunuculuğunu yapacak Ezgi Sertel'in kim olduğu sorusu akıllara geldi. Tek Türkiye adlı dizi ile ekran karşısına geçen Ezgi Sertel, 1981 tarihinde Karabük’te doğmuştur.