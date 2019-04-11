Ezgi Sertel'in zor anları canlı yayında ne yapacağını şaşırdı

Daha önce bir benzeri TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan gelinlerin yarıştığı program, bu sefer Ezgi Sertel'in sunuculuğu ile Star TV'de ekranlara geliyor. 4 hamarat gelinin kayınvalidesiyle dev bir çiftlikte maharetlerini göstereceği Anneler ve Gelinler’de sunuculuk yapacak olan Ezgi Sertel, daha program başlamadan gündeme oturdu.