Ezgi Sertel'in zor anları canlı yayında ne yapacağını şaşırdı

Ezgi Sertel'in zor anları canlı yayında ne yapacağını şaşırdı

Star TV ekranlarında yeni bir programa başlayacak olan ünlü sunucu Ezgi Sertel, bir ineğin canlı doğumuna şahit oldu ve yaşadığı zor anlara ilginç bir tepki gösterdi.

Ezgi Sertel'in zor anları canlı yayında ne yapacağını şaşırdı - Sayfa 1

Daha önce bir benzeri TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan gelinlerin yarıştığı program, bu sefer Ezgi Sertel'in sunuculuğu ile Star TV'de ekranlara geliyor. 4 hamarat gelinin kayınvalidesiyle dev bir çiftlikte maharetlerini göstereceği Anneler ve Gelinler’de sunuculuk yapacak olan Ezgi Sertel, daha program başlamadan gündeme oturdu.

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Ezgi Sertel'in zor anları canlı yayında ne yapacağını şaşırdı - Sayfa 2

Çekim esnasında bir ineği doğurmak için harekete geçen yarışmacılar ve Ezgi Sertel, ilginç görüntülere sahne oldu. Zorlu köy hayatına alışmaya çalışacak olan gelinlerden çok, Ezgi Sertel'in korku dolu bakışlarıyla yavru ineği anne karnından çıkarmaya çalışması kısa sürede tıklanma rekoru kırdı.

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Ezgi Sertel'in zor anları canlı yayında ne yapacağını şaşırdı - Sayfa 3

İneğin anne karnından çıkmasından sonra Ezgi Sertel'in kısa süreli şaşkınlığı ise izleyicilerin gözünden kaçmadı. Öte yandan yarışmada, doğal yaşam görevlerinde güçlerini, becerilerini ve çabukluklarını kanıtlayacak olan gelinler, mutfakta ise diğer kayınvalidelerin damaklarını şenlendirip, ödülleri toplamak için kıyasıya bir mücadele içine girecek.

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Ezgi Sertel'in zor anları canlı yayında ne yapacağını şaşırdı - Sayfa 4

15 Nisan'da ekrana gelecek olan ve uapımcılığını Karga Film’in üstlendiği Anneler ve Gelinler’in sunuculuğunu yapacak Ezgi Sertel'in kim olduğu sorusu akıllara geldi. Tek Türkiye adlı dizi ile ekran karşısına geçen Ezgi Sertel, 1981 tarihinde Karabük’te doğmuştur.

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