Ezgi Sertel ikiz bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor! Erken doğum riski var
Ünlü sunucu Ezgi Sertel anne olmak için gün sayıyor. Hamileliğinde 33 haftayı geride bırakan Sertel takipçilerinden dua istedi.
2018 senesinde oyuncu Ozan Çobanoğlu ile hayatlarını birleştiren sunucu Ezgi Sertel ikiz bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Erken doğum riski taşıyan Sertel takipçilerinden dua istedi.
Hamileliğinde 33 haftayı geride bırakan Ezgi Sertel, eşi Ozan Çobanoğlu ile çektirdikleri resimleri sosyal medya hesabından yayımladı. Sertel, paylaşımlarına şu notu düştü:
"Bugün 33. haftamıza girdik çok şükür. Dua edin, 26. haftada erken doğum riski taşımam nedeniyle istirahatle doğumu ertelemeye çalışıyoruz ve haftalar geçtikçe mutlu oluyoruz Biraz daha durun yavrularım benim!
İki erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Sertel, bu fotoğrafı ise, "Hayatımın en güzel dönemi, şükürler olsun. İçimde atan iki minik kalp... Yanımda bizim için aşkla atan bir kalp" notu ile paylaştı.