Ezgi Öcel'in ifşa ettiği İzzet Özilhan'ı Yasemin Ergene Özilhan bakın nasıl affetti
Manken Ezgi Öcel'in fotoğraflarını beğenen İzzet Özilhan'ı eşi Yasemin Özilhan takipten çıkarmış ve çok kızmıştı. Özilhan, eşini affetti.
Yasemin-İzzet Özilhan, Temmuz 2011’de nikah masasına oturmuştu. 17 Temmuz’da evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftten Yasemin Özilhan, sosyal medyada yayınladığı fotoğrafa, "Seninle birlikte nice yıllarımıza, iyi ki hayatımdasın” yazmıştı.
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Üç gün sonra ise manken Ezgi Öcel, İzzet Özilhan’ın kendi fotoğraflarına yaptığı beğenileri "Yine başladı büyük fanım" notuyla açıklamıştı.
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İzzet Özilhan tarafından fotoğrafları beğenilen Ezgi Öcel de bu durumu ifşa etti.
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sosyetik güzel, Ezgi Öcel’in paylaşımını arkadaşlarının vasıtasıyla öğrendi. Önce inanmayan, sonra şoke olan Yasemin Özilhan, çok üzüldü, kırıldı ve kızdı.
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