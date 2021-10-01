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Ezgi Mola'ya ceza şoku! Karar açıklandı: Musa Orhan'a 'tecavüzcü şerefsiz' demişti

Ezgi Mola'ya ceza şoku! Karar açıklandı: Musa Orhan'a 'tecavüzcü şerefsiz' demişti

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.

Ezgi Mola'ya ceza şoku! Karar açıklandı: Musa Orhan'a 'tecavüzcü şerefsiz' demişti
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Ezgi Mola'ya ceza şoku! Karar açıklandı: Musa Orhan'a 'tecavüzcü şerefsiz' demişti

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. 

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Ezgi Mola'ya ceza şoku! Karar açıklandı: Musa Orhan'a 'tecavüzcü şerefsiz' demişti

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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Ezgi Mola'ya ceza şoku! Karar açıklandı: Musa Orhan'a 'tecavüzcü şerefsiz' demişti

 Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

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