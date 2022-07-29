Ezgi Mola'ya büyük şok! Musa Orhan'dan bir suç duyurusu daha geldi, 5 yıla kadar hapsi isteniyor!
Oyuncu Ezgi Mola, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan ceza alan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmıştı. Ünlü oyuncunun yargılanması, ülke genelinde çok konuşulmuştu. Mola, yargılandığı davada 6 bin 960 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, ünlü oyuncuyu rahat bırakmadı. Bir suç duyurusunda daha bulundu ve 5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. İşte gündeme bomba gibi düşen haberin ayrıntıları...
Musa Orhan, 16 Temmuz 2020 yılında intihar eden İpek Er'e tecavüz ettiği iddiası ile gündeme gelmişti. Bu iddia ülke genelinde çok konuşulmuştu. 18 yaşındaki İpek Er, bir mektup yazarak mektupta Musa Er'in kendisine tecavüz ettiğini söylemiş, ardından da intihar etmişti ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Musa Orhan, 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sonrasında mahkemeden çıkan karar, büyük tepki çekmişti. Yediden yetmişe herkesi derinden sarsan olaydan sonra yüreklere yüreklere su serpilmesi beklenirken, daha çok yakılmıştı. Mahkeme heyeti, Musa Orhan hakkındaki tutuklama talebini reddetmiş, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.
Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola, 6 bin 960 TL para cezasına çarptırılmıştı.
Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Mola'nın peşini bırakmadı, 'gizli kalması gereken bilgilerin açıklanmasını ihlal' suçunu işlediğini belirterek, 5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi.
Bir suç duyurusu daha yapıldı
Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği suçlaması ile yargılanıp, para cezası alan oyuncu Ezgi Mola hakkında bir suç duyurusu daha yapıldı.
5 yıl hapis istendi
Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, savcılığa verdiği dilekçesinde; açılan davada uzlaştırma görüşmelerinde talep edilen para miktarı ile diğer diyalogları açıklayan Ezgi Mola'nın 'gizli kalması gereken bilgilerin açıklanmasını ihlal' suçunu işlediğini belirterek, 5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi.
Cinsel saldırı iddiası
Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı.