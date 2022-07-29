Ezgi Mola'ya büyük şok! Musa Orhan'dan bir suç duyurusu daha geldi, 5 yıla kadar hapsi isteniyor!

Musa Orhan, 16 Temmuz 2020 yılında intihar eden İpek Er'e tecavüz ettiği iddiası ile gündeme gelmişti. Bu iddia ülke genelinde çok konuşulmuştu. 18 yaşındaki İpek Er, bir mektup yazarak mektupta Musa Er'in kendisine tecavüz ettiğini söylemiş, ardından da intihar etmişti ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Musa Orhan, 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sonrasında mahkemeden çıkan karar, büyük tepki çekmişti. Yediden yetmişe herkesi derinden sarsan olaydan sonra yüreklere yüreklere su serpilmesi beklenirken, daha çok yakılmıştı. Mahkeme heyeti, Musa Orhan hakkındaki tutuklama talebini reddetmiş, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola, 6 bin 960 TL para cezasına çarptırılmıştı.

Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Mola'nın peşini bırakmadı, 'gizli kalması gereken bilgilerin açıklanmasını ihlal' suçunu işlediğini belirterek, 5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi.