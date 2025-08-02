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Ezgi Mola'nın eski eşine silahlı saldırı! İşlettiği eğlence mekanında vuruldu

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Ezgi Mola'nın eski eşine silahlı saldırı! İşlettiği eğlence mekanında vuruldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında içki içip taşkınlık çıkaran 2 kişi, tartıştıkları işletmeci Mustafa Aksakallı’yı tabancayla ayağından vurdu. Mekandaki panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Aksakallı’nın ünlü oyuncu Ezgi Mola’nın eski eşi olduğu öğrenildi.

Ezgi Mola'nın eski eşine silahlı saldırı! İşlettiği eğlence mekanında vuruldu - Resim: 1

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Ezgi Mola'nın eski eşine silahlı saldırı! İşlettiği eğlence mekanında vuruldu - Resim: 2

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında içki içip taşkınlık çıkaran M.E.A.(19) ve H.K.A.(19), tartıştıkları işletmeci Mustafa Aksakallı'yı(39) tabancayla ayağından, Z.G.'yi (25) de bacağından vurdu. 

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Ezgi Mola'nın eski eşine silahlı saldırı! İşlettiği eğlence mekanında vuruldu - Resim: 3

Olay, gece saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Hacımemiş Mahallesi'ndeki bir mekanda meydana geldi. İddiaya göre, M.E.A. ve H.K.A., eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı. 

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Ezgi Mola'nın eski eşine silahlı saldırı! İşlettiği eğlence mekanında vuruldu - Resim: 4

Mekan sahibi Mustafa Aksakallı, olaya müdahale etmek istedi.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken bir kişi tabancayla Aksakallı'ya ateş etti. 

Aksakallı ayağından vurulurken, Z.G. de bacağından vuruldu.

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