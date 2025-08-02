Ezgi Mola'nın eski eşine silahlı saldırı! İşlettiği eğlence mekanında vuruldu
İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında içki içip taşkınlık çıkaran 2 kişi, tartıştıkları işletmeci Mustafa Aksakallı’yı tabancayla ayağından vurdu. Mekandaki panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Aksakallı’nın ünlü oyuncu Ezgi Mola’nın eski eşi olduğu öğrenildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında içki içip taşkınlık çıkaran M.E.A.(19) ve H.K.A.(19), tartıştıkları işletmeci Mustafa Aksakallı'yı(39) tabancayla ayağından, Z.G.'yi (25) de bacağından vurdu.
Olay, gece saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Hacımemiş Mahallesi'ndeki bir mekanda meydana geldi. İddiaya göre, M.E.A. ve H.K.A., eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı.
Mekan sahibi Mustafa Aksakallı, olaya müdahale etmek istedi.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken bir kişi tabancayla Aksakallı'ya ateş etti.
Aksakallı ayağından vurulurken, Z.G. de bacağından vuruldu.