Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye damgasını vurdu Masumlar Apartmanı yıktı geçti
Masumlar Apartmanı son bölüme Naci ve Safiye sahnesi damga vurdu. Ezgi Mola ve Tansel Öngel performanslarıyla sosyal medyayı salladı.
TRT 1 ekranlarının reytingleri elinde tutan dizisi dün akşam yayımlanan son bölümüyle sosyal medyayı ayrı ayrı etiketlerle salladı. Birbirinden ünlü isimlerin oyunculuk performansıyla şahlanan dizi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde ise Ezgi Mola ve Tansel Öngel çok konuşuldu.
Diziye damga vuran bir başka isim ise Sezen Aksu'ydu. Minik Serçe'nin Affet şarkısı ilk kez Masumlar Apartmanı dizisinde dinlendi. Safiye ve Naci sahnelerinde müzik şöleni yaşandı.
Naci, Gülben'den de yardım isteyerek, yıllar önce Safiye ile dolaştıkları sokakların görüntülerini otelin duvarına yansıttı.
Sezen Aksu'nun Affet şarkısı Naci ve Safiye'nin geçmiş günlerini anımsadığı sahnede çalındı.