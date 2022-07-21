Ezgi Mola'nın Adnan Oktar'ın son haline yaptığı yorum kriz çıkardı!
Neşeli kişiliğiyle ve Enis Arıkan'la aralarındaki arkadaşlık bağıyla çok dikkat çeken oyuncu Ezgi Mola, oynadığı Erşan Kuneri dizisiyle de son döneme damgasını vurdu. Son olarak 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'ın sosyal medyada paylaşılan son haline yaptığı sorumla gündeme bomba gibi düştü. Bakın başarılı oyuncu Ezgi Mola, hangi yorumuyla viral oldu...
Her yaptığıyla çok konuşulan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan başarılı oyuncu Ezgi Mola, son olarak İzzet Çapa'nın sosyal medya hesabından paylaştığı Adnan Oktar'ın son haline yaptığı yorumla bütün dikkatleri üzerine çekti. Ezgi Mola'ya Filiz Akın ve Fazın Say gibi isimler destek verdi.
Saç ve sakalını daha da uzattığı gözlenen Adnan Oktar'ın cezaevindeki son görüntüsü dikkat çekti. Bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Oktar, bir hayli zayıflamış gözüktü.
Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı.
Hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi'ne girdiğinden beri saç ve sakal uzatmaya başlayan Oktar'ın yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.