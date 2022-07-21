Ezgi Mola'nın Adnan Oktar'ın son haline yaptığı yorum kriz çıkardı!

Her yaptığıyla çok konuşulan ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan başarılı oyuncu Ezgi Mola, son olarak İzzet Çapa'nın sosyal medya hesabından paylaştığı Adnan Oktar'ın son haline yaptığı yorumla bütün dikkatleri üzerine çekti. Ezgi Mola'ya Filiz Akın ve Fazın Say gibi isimler destek verdi.