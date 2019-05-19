Ezgi Mola'dan samimi açıklamalar! ''Birbirimizi çok seviyoruz''
Ezgi Mola, Hülya Koçyiğit’in TRT 2’deki ‘Film Gibi Hayatlar’ adlı programına konuk oldu ve samimi açıklamalarda bulundu.
Hülya Koçyiğit'in programına katılarak, Koçyiğit’in sorularını yanıtlayan Mola, “Sosyal medyada çok dürüstüm, kendi halimi, kendimi paylaşıyorum. Yapmacıklıktan uzağım” diye konuştu. Mola, gelecek planlarını anlatırken de “Umarım hiçbir zaman ‘Ben oldum’ demem. Her gün soru işaretleriyle yaşıyorum ileride neler yapacağım diye” şeklinde konuştu.
Son projesi Alice müzikali hakkında konuşan ünlü oyuncu, “Kuliste o kadar mutluyuz ki, birbirimizi çok seviyoruz. Buradan da duyurayım, seneye de devam edecek. Oyunun dekoru sadece şu an oynadığımız Zorlu sahnesi için uygun, o yüzden başka illere gidemiyoruz. İsterim mi bu tarz sahneler her ilde olsun ve biz de gidelim” dedi.
Ezgi Mola, geçtiğimiz günlerde de yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in üstlendiği, Bergüzar Korel'in rol aldığı tiyatro oyunu ‘Kızlar ve Oğlanlar'ın prömiyerine katılmış ve hakkında çıkan evlilik iddialarına yanıt vermişti.
Bir süredir iş adamı Mustafa Aksakallı ile birlikte olan Ezgi Mola'nın Aksakallı'dan evlilik teklifi aldığı konuşuluyordu.