Ezgi Mola'dan samimi açıklamalar! ''Birbirimizi çok seviyoruz''

Son projesi Alice müzikali hakkında konuşan ünlü oyuncu, “Kuliste o kadar mutluyuz ki, birbirimizi çok seviyoruz. Buradan da duyurayım, seneye de devam edecek. Oyunun dekoru sadece şu an oynadığımız Zorlu sahnesi için uygun, o yüzden başka illere gidemiyoruz. İsterim mi bu tarz sahneler her ilde olsun ve biz de gidelim” dedi.