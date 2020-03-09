Ezgi Mola'dan estetik itirafı dişleri yüzünden dava açılınca da şok olmuş
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, YouTube'da yayımlanan İbrahim Selim ile Bu Geece programına konuk oldu. Ezgi Mola, estetik sorusuna samimiyetle cevap verdi, başından geçen bir olayı da anlatan Mola, herkesi şaşırttı.
Son zamanlarda Türk halkının güvenindiği ünlüler arasında yer alan Ezgi Mola, oyunculuğunun yanı sıra çeşitli markaların yüzü olarak da sevenlerinin karşısına çıkmaya başladı. Beş yıl boyunca da bir diş macunun ekran yüzü olan Mola, katıldığı YouTube programında herkesi şaşırtan bir olayı anlattı.
Samimi halleriyle birçok kişinin gönlüne taht kuran Ezgi Mola, İbrahim Selim ile Bu Gece programında sorulan 'Estetiğin var mı?' sorusu üzerine olmadığını fakat birçok kişinin olduğunu düşündüğünü söyledi. Mola, bu esnada başından geçen bir olayı anlattı.
Diş macununun reklam yüzü olan Mola, bir müşterinin ''Gerçek dişlerini kullanmıyor'' diyerek kendisine dava açtığını söyledi.
Bu dava karşısında oldukça şaşırdığını dile getiren Ezgi Mola, dişlerinin kendi işleri olduğunu kanıtlamak için ise ''Diş hekimime giderek 'Neler yaptırdıysam bana rapor olarak yazar mısınız?' dedim'' dedi.