Ezgi Mola'dan estetik itirafı dişleri yüzünden dava açılınca da şok olmuş

Samimi halleriyle birçok kişinin gönlüne taht kuran Ezgi Mola, İbrahim Selim ile Bu Gece programında sorulan 'Estetiğin var mı?' sorusu üzerine olmadığını fakat birçok kişinin olduğunu düşündüğünü söyledi. Mola, bu esnada başından geçen bir olayı anlattı.