Ezgi Mola yüzüğü taktı ama evlilik açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi
İZMİR Çeşme'de sevgilisi Mustafa Aksakallı ile beraber tatil yapan Ezgi Mola, parmapına tektaş yüzüğü takmasına rağmen yaptığı açıklama ile herkesi şaşkına çevirdi.
Uzun bir süredir işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile mutlu bir beraberliği olan Ezgi Mola, geçtiğimiz haftalarda parmağına taktığı yüzüğü ile dikkatleri üzerine çekmiş, evlilik haberleri anında yayılmıştı. Mola, o haberler hakkında son noktayı koydu.
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Ezgi Mola, Çeşme'de tatil yaptığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile dün akşam restorana gelerek, yemek yedi. Mekana önden Aksakallı, peşinden ise Mola girdi.
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Bu sırada basın mensuplarının evlilikle ilgili soru sorduğu Ezgi Mola, "Evlilik falan yok. O nereden çıktı? Sizler uyduruyorsunuz" dedi.
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Sevgilisinin mekanında işletmeyle ilgili bir işe karışmadığını da söyleyen Mola, "Ben sadece mekanda müşteri gibi takılıyorum" diye konuştu.
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