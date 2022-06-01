Ezgi Mola ve Tuğçe Kazaz şeriattan birbirine girdi 'Yallah Arabistan'a
Manken Tuğçe Kazaz'ın günler öncesinde yaktığı 'şeriat tartışması'nın fitili Ezgi Mola'nın da katılmasıyla alev aldı! Ortalık yine karıştı. Masumlar Apartmanı dizisiyle final yapan Ezgi Mola 'Yallah Arabistan'a diyerek Kazaz'a resti çekti!
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve yaptığı tuhaf paylaşımlarla gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz bu sefer de "Şeriat Paylaşımı" ile ünlü oyuncu Ezgi Mola'yı karşısına aldı! İşte iki oyuncunun şok eden sözleri sosyal medyanın diline düştü.
Eski manken Kazaz, Twitter hesabından yaptığı Şeriat paylaşımında şu sözlere yer vermişti..
Şeriat, Allahça yaşamanın formülüdür!
" Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah'ın rahmet ve merhameti, Hz. Muhammed'in ahlakı, Hz. Ömer'in adaleti, Hz. Ali'nin cesareti, Fatih'in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allah'ça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez! Benim anladığım şeriat ile sizin İslam'dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat aynı değil!
Yallah Arabistan'a..
En son final yapan Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye rolüyle büyük beğeni toplayan Ezgi Mola ise Kazaz'ın paylaşımına tepki göstererek " Yallah Arabistan'a" sözüyle karşılık verdi.