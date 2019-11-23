Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan sürpriz '3 ay önce evlendik'
BEBEK'te objektiflere takılan Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan espirili ve samimi açıklamalar geldi, ikilinin bir sürprizi var.
Ezgi Mola 1 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı, geçtiğimiz akşam Bebek'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yakın zamanda evlenmeleri beklenen hatta haklarında sıklıkla evlilik iddiaları ortaya atılan çift, samimi açıklamalarda bulundu.
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Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı ''Evlilik planınız var mı?'' sorusu üzerine esprili bir şekilde “3 ay önce evlendik, sizin haberiniz yok!” diyerek yanıtladı.
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Aksakallı, ardından heyecanlandıran bir açıklama yaparak, ''Ezgi'nin yakında bir sürprizi olacak'' dedi.
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Mustafa Aksakallı'nın bahsettiği sürpriz ise Ezgi Mola hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.
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