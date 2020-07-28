Ezgi Mola şiddet gören öldürülen tüm canlar için açtı ağzını yumdu gözünü
Ezgi Mola, hayvan şiddetine ve kadın cinayetlerine karşı düzenlenmeyen yasalara sosyal medya hesabından küfürlü paylaşım yaparak tepki gösterdi.
Son zamanlarda tüm dünyada artan şiddet olayları, herkesi çileden çıkardı. Başarılı oyuncu Ezgi Mola da şiddete uğrayan tüm canlılar için tepkisini net bir şekilde ortaya koydu. Sosyal medya hesapları üzerinden şiddeti her fırsatta lanetleyen Ezgi Mola, bu kez Twitter'dan yaptığı küfürlü paylaşımlarla sitem etti.
Hayvanlara ve kadınlara gösterilen şiddeti görünce çileden çıkan Ezgi Mola, Twitter hesabından şunları yazdı:
"Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa biz k.çımızı yırtarken değişmiyorsa vardır birilerinin çıkarı... Zaman bize hepsini tek tek gösterecek ama yine olan mazluma, sesini çıkaramayana, çocuğa, hayvana, kadına olacak. Yazık ki ne yazık! Yazıklar olsun göz yuman, vicdanı kuruyan!"
Bu paylaşımın ardından kendisine hayvana şiddet gösteren kişilerin videolarının atıldığını gören Mola, sözlerine şöyle devam etti:
"Sevgili arkadaşlar kediyi canlı canlı yakıp videosunu çeken O.ç.'nu bana yollamayın olur mu! Benim artık akıl sağlığım bozuldu.''