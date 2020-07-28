Ezgi Mola şiddet gören öldürülen tüm canlar için açtı ağzını yumdu gözünü

Son zamanlarda tüm dünyada artan şiddet olayları, herkesi çileden çıkardı. Başarılı oyuncu Ezgi Mola da şiddete uğrayan tüm canlılar için tepkisini net bir şekilde ortaya koydu. Sosyal medya hesapları üzerinden şiddeti her fırsatta lanetleyen Ezgi Mola, bu kez Twitter'dan yaptığı küfürlü paylaşımlarla sitem etti.