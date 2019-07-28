Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı ile mekan açtı! Çocukları mekana almayınca...
Oyuncu Ezgi Mola, işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile açtığı alkollü mekana çocukları sokmadığı için tepki görünce açtı ağzını yumdu gözünü.
Ezgi Mola, geçtiğimiz haftalarda işletmeci sevgilisi ile ortak olarak Alaçatı'da bir gece mekanı açtı. Birkaç hafta önce açılışını yaptığı mekanla ilgili olarak sürekli olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve ağırladığı ünlü konuklarıyla ilgili esprili karelere imza atan Mola, bu defa başına gelen ilginç bir olayı paylaştı.
Başarılı oyuncu, mekanıyla ilgili kendisine yöneltilen şaşırtıcı bir eleştiriyi Instagram sayfasına taşıdı ve 18 yaş sınırı olan bir mekana çocuğuyla birlikte giremediği için isyan eden bir anneye sert ifadelerle cevap verdi.
Eleştiren kişi, ''Hayvan dostu gibi görünen sizler mekanlarınıza çocuk almıyor, gelen misafirleri sadece çocukları olduğu için geri çeviriyor, çoğu insanı mağdur ediyorsunuz. Yazık çok yazık...'' deyince Ezgi Mola, açtı ağzını yumdu gözünü.
''Yuh artık! Senin çocuğunu senden çok ben düşünüyorum anlaşılan! Alkollü mekana çocuk almıyoruz! Orası bar! Restorant değil, kafe değil! Bar!'' diyerek cevap verdi.