Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı ile mekan açtı! Çocukları mekana almayınca...

Ezgi Mola, geçtiğimiz haftalarda işletmeci sevgilisi ile ortak olarak Alaçatı'da bir gece mekanı açtı. Birkaç hafta önce açılışını yaptığı mekanla ilgili olarak sürekli olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve ağırladığı ünlü konuklarıyla ilgili esprili karelere imza atan Mola, bu defa başına gelen ilginç bir olayı paylaştı.