Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı ile aşk pozu verdi zayıflığı dikkat çekti

Bir süredir işletmeci sevgilisi Msutafa Aksakallı ile mutlu bir birliktelik yaşayan Ezgi Mola, Alice Müzikali koşuşturmacası içerisinde sevgilisine de vakit ayırmayı ihmal etmiyor. Yaz tatilinin sonuna gelerek çalışmaya dönen Ezgi Mola, Alice provalarından arta kalan kısımlarda sevgilisiyle zaman geçiriyor.