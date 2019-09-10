Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı ile aşk pozu verdi zayıflığı dikkat çekti
Ezgi Mola'nın işletmeci sevgilisiyle aşkı dolu dizgin devam ediyor. Mola'dan sevgilisi Mustafa Aksakallı ile aşk pozu geldi.
Bir süredir işletmeci sevgilisi Msutafa Aksakallı ile mutlu bir birliktelik yaşayan Ezgi Mola, Alice Müzikali koşuşturmacası içerisinde sevgilisine de vakit ayırmayı ihmal etmiyor. Yaz tatilinin sonuna gelerek çalışmaya dönen Ezgi Mola, Alice provalarından arta kalan kısımlarda sevgilisiyle zaman geçiriyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ezgi Mola, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisiyle mutluluklarını yansıttı. Kalpli emojilerle paylaşım yapan Mola'nın oldukça zayıfladığı da gözlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabına yüklediği bu fotoğraf ile övgü yağmuruna tutulan Mola, fit fiziğiyle herkesin dikkatini çekince beğeniler havada uçuştu.
Takipçilerinin övgü yağmuruna kayıtsız kalamayan Mola, teşekkürünü Instagram'ın hikaye bölümünden yapmıştı.