Ezgi Mola Musa Orhan'ın 'Özür' talebini reddetti ifade verdi bakın neler söyledi
Tecavüz suçlamasıyla yargılanan Musa Orhan, Ezgi Mola'ya hakaret davası açtı. Mola'ya binlerce destek gelince, destek veren ünlülere de dava açtı. Özür talebinde bulunan Orhan'ın talebini Mola reddetti.
Batman'da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla uzman çavuş Musa Orhan hakkında cinsel saldırı suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Sanık hakkında verilen tahliye kararı kamuoyunda büyük tepki yarattı.
Sanatçı Ezgi Mola da, sosyal medya hesabında ''Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhantutuklansın'' şeklinde paylaşımda bulundu.
Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şüpheli olarak Mola’nın ifadesi alındı. Mola, 19 Mart 2021’de talimatla alınan ifadesinde özetle şöyle dedi:
''Kadına şiddetin, ölümleri, istismarların üst üste gerçekleştiği o dönemde tam da Twitter gündeminin en üst sıralarında yer alan (Twitter tabiri ile trend topic olan)! #MusaOrhantutuklansın etiketiyle tüm kadına şiddet olaylarına genel tepkimi her duyarlı insan gibi verdim.''
''Ben şikayetçiyi ne tanırım ne da şahsına bir kastım olabilir. Göz önünde olan biri olduğum için duyarlılığımı gösterme düşüncesiyle genel fikrimi ve tepkimi ortaya koydum.''