Ezgi Mola lüks otelde kalmak yerine karavanla yollara düştü karavanın içini görmeniz lazım
Ezgi Mola lüks oteller yerine sevgilisini de alıp karavan tatiline çıktı. Karavanda görüntülenen ikili, doğaçlama gezdiklerini söyledi. Renkli karavanları dikkat çekerken, Ezgi Mola'nın yaptığı açıklamalar da ilgi odağı oldu. Sevgilisi Mustafa Aksakallı ie karavan modasına uyan ünlü oyuncu, çıktıkları tatilde Çeşme'ye uğramayı da ihmal etmedi.
Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisiyle izleyiciyle buluşan oyuncu Ezgi Mola, 1 yıldır hayalini kurduğu karavan tatilini gerçekleştirdi. Sevgilisi Mustafa Aksakallı ile karavana binip doğaçlama tatile çıktığını söyleyen Mola, Çeşme'ye uğramayı da ihmal etmedi. Basın mensuplarıyla karavanının yanında sohbet eden başarılı oyuncu, bakın neler söyledi...
Ezgi Mola, karavanla çıktığı tatil turunda Çeşme'ye de uğradı. Önceki gün karavanında sevgilisi Mustafa Aksakallı ile görüntülenen ünlü oyuncu, aracı henüz satın almadığını söyledi.
Doğaçlama geziyoruz
Basın mensuplarıyla sohbet eden Mola, "1 yıldır karavanla gezme hayalim vardı. Bu karavanı satan kişi karşıma çıktı. Almadan önce deneyip, kullanmamı ve tecrübe etmemi söyledi. Benim de işime geldi. Kendi zevkime göre ayarladım her şeyini. Bayağı eğlenceli bir gezi şekli. Tamamen doğaçlama geziyoruz, plansız hareket ediyoruz." dedi.
"Mustafa'nın işlerinin yoğun olması nedeniyle boş zaman sıkıntısı yaşıyorduk." ifadelerini kullanan Ezgi Mola, "Hafta içi 3-4 günlüğüne baş başa gezmeye çıkacağız. Yoksa onu yakalamak çok zor. Evde bile doğru dürüst göremiyorum. Ne zamandır tatil de yapamıyorduk. İkimiz için de iyi olacak." şeklinde konuştu.