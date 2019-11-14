Ezgi Mola imaj değiştirdi sevgilisi Mustafa Aksakallı görmeden yakalandı
Ezgi Mola, yeni imajıyla Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in tanıtım filminin gecesinde dikkatleri üzerine topladı.
Son zamanlarda fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Ezgi Mola, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in servet kazandığı reklam filminin tanıtım gecesine katıldı. İşletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleneceği iddia edilen Mola, yeni imajıyla muhabirlerin objektifine takılınca espirili bir cevap verdi.
Zayıflamasının ardından giyim tarzını da değiştiren Ezgi Mola, yeni saçları için ''Kuaförümden teklif geldi. Bende uzun süre hep perçem kullandığım için özlemiştim. Hadi yap ya dedim. İlk gören sizsiniz. Daha Mustafa bile görmedi. Değişiklik yapmak istedim'' dedi.
Mola, ''En beğendiğiniz çift kim'' sorusuna ise Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'a bayılıyorum'' cevabını verdi.
Öte yandan Ezgi Mola'nın işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile 2020 yılında evleneceği iddia edildi.