Ezgi Mola imaj değiştirdi sevgilisi Mustafa Aksakallı görmeden yakalandı

Zayıflamasının ardından giyim tarzını da değiştiren Ezgi Mola, yeni saçları için ''Kuaförümden teklif geldi. Bende uzun süre hep perçem kullandığım için özlemiştim. Hadi yap ya dedim. İlk gören sizsiniz. Daha Mustafa bile görmedi. Değişiklik yapmak istedim'' dedi.