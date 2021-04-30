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Ezgi Mola Birkan Sokullu'yla paylaştı Demet Akalın'dan bomba yorum geldi

Ezgi Mola Birkan Sokullu'yla paylaştı Demet Akalın'dan bomba yorum geldi

Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Ezgi Mola, Birkan Sokullu'yla fotoğrafını paylaştı. Demet Akalın'ın yorumuna, yorum yağdı!

Ezgi Mola Birkan Sokullu'yla paylaştı Demet Akalın'dan bomba yorum geldi

TRT1'de yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinin başrolü Ezgi Mola, rol arkadaşı Birkan Sokullu'nun dizide göründüğü gibi olmadığını aslında çok espirili biri olduğunu dile getirmişti. Fakat bu halini dışa yansıtmadığını, sosyal medyayı da aktif kullanmadığını da anlatmıştı.

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Ezgi Mola Birkan Sokullu'yla paylaştı Demet Akalın'dan bomba yorum geldi

Ezgi Mola, bu durumu değiştirmek için harekete geçti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mola, Masumlar Apartmanı dizisinin çekimleri esnasında Birkan Sokullu ile çekildikleri fotoğrafı Instagram'da yayımladı.

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Ezgi Mola Birkan Sokullu'yla paylaştı Demet Akalın'dan bomba yorum geldi

Mola paylaşımında Birkan Sokullu'yu da etiketleyerek "Hani koyacaktın fotoğrafı Birkan’cım ya. Tam bir sosyal medya düşmanı bu çocuk. Hesabını ben yöneteceğim az kaldı" notunu yazdı.

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Ezgi Mola Birkan Sokullu'yla paylaştı Demet Akalın'dan bomba yorum geldi

Ezgü Mola'nın bu paylaşımı Birkan Sokullu hayranlarını da etkileyince bir anda beğeni yağmuru yaşandı. Ünlü isimlerden de yorumlar gelirken en dikkat çekeni Demet Akalın'ın yorumu oldu.

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