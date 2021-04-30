Ezgi Mola Birkan Sokullu'yla paylaştı Demet Akalın'dan bomba yorum geldi
Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Ezgi Mola, Birkan Sokullu'yla fotoğrafını paylaştı. Demet Akalın'ın yorumuna, yorum yağdı!
TRT1'de yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinin başrolü Ezgi Mola, rol arkadaşı Birkan Sokullu'nun dizide göründüğü gibi olmadığını aslında çok espirili biri olduğunu dile getirmişti. Fakat bu halini dışa yansıtmadığını, sosyal medyayı da aktif kullanmadığını da anlatmıştı.
Ezgi Mola, bu durumu değiştirmek için harekete geçti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mola, Masumlar Apartmanı dizisinin çekimleri esnasında Birkan Sokullu ile çekildikleri fotoğrafı Instagram'da yayımladı.
Mola paylaşımında Birkan Sokullu'yu da etiketleyerek "Hani koyacaktın fotoğrafı Birkan’cım ya. Tam bir sosyal medya düşmanı bu çocuk. Hesabını ben yöneteceğim az kaldı" notunu yazdı.
Ezgü Mola'nın bu paylaşımı Birkan Sokullu hayranlarını da etkileyince bir anda beğeni yağmuru yaşandı. Ünlü isimlerden de yorumlar gelirken en dikkat çekeni Demet Akalın'ın yorumu oldu.