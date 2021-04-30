TRT1'de yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinin başrolü Ezgi Mola, rol arkadaşı Birkan Sokullu'nun dizide göründüğü gibi olmadığını aslında çok espirili biri olduğunu dile getirmişti. Fakat bu halini dışa yansıtmadığını, sosyal medyayı da aktif kullanmadığını da anlatmıştı.