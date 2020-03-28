Ezgi Mola başlattı birçok ünlü katıldı 'kira benden' kampanyası
Ezgi Mola ve Tolgahan Sayışman'ın koronavirüs salgını nedeniyle kiracılardan kira almamasından sonra harekete geçen fenomen Atakan Özyurt, sosyal medya hesabından ihtiyacı olan ailelerin kiralarını üstlenme akımını başlattı.
Ezgi Mola, geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle maddi açıdan zor kalan vatandaşların olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatarak bir kampanyaya imza attı. Mola, kendisinin iki kiracısı olduğunu ve Nisan ayı için onlardan kira almayacağını duyurdu.
Ezgi Mola'nın 'kira benden' kampanyasına Tolgahan Sayışman da destek vererek o da kiracısından kira bedeli almayacağını duyurdu. Mola ve Sayışman'ın bu hamlesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan fenomen Atakan Özyurt, bu yardımı bir meydan okumaya çevirdi ve birçok kişinin kira masrafını karşılamak için harekete geçti.
Koronavirüs günlerinde sosyal medyada başlatılan "challenge" (meydan okuma) akımına dahil olan oyuncu Atakan Özyurt, anlamlı bir kampanya başlattı. Özyurt, "Kira benden" diyerek maddi zorluk çeken bir ailenin bir aylık kirasını ödeyeceğini söyledi.
Özyurt'un meydan okuduğu İdo Tatlıses, "Ben 10 ailenin aylık kirasını üstlenmek istiyorum" dedi ve Edis'i de kampanyaya destek vermeye davet etti.