Ezgi Mola başlattı birçok ünlü katıldı 'kira benden' kampanyası

Ezgi Mola'nın 'kira benden' kampanyasına Tolgahan Sayışman da destek vererek o da kiracısından kira bedeli almayacağını duyurdu. Mola ve Sayışman'ın bu hamlesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan fenomen Atakan Özyurt, bu yardımı bir meydan okumaya çevirdi ve birçok kişinin kira masrafını karşılamak için harekete geçti.